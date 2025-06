Motociclista colide moto com caminhão após discussão em São Paulo Homem morre e mulher na garupa é hospitalizada após acidente na marginal Tietê Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h48 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h48 ) twitter

Motociclista atira moto contra caminhão após discutir com mulher que estava na garupa, em SP

Um motociclista colidiu intencionalmente sua moto com um caminhão após uma discussão com a mulher que estava na garupa, na marginal Tietê, em São Paulo. Testemunhas relataram ter ouvido o homem ameaçando causar um acidente fatal durante a discussão. O incidente resultou na morte do motociclista, enquanto a mulher sobreviveu e foi levada ao hospital.

O acidente causou um grande congestionamento na região central da cidade. A Polícia Militar apurou que o homem havia ameaçado jogar a motocicleta contra o caminhão antes de concretizar a ação. As identidades das duas pessoas envolvidas não foram divulgadas.

A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego mobilizaram diversas viaturas para controlar o trânsito na área. Familiares das vítimas preferiram não dar declarações à imprensa devido ao estado de choque.

