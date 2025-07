Motociclista morre em colisão com caminhão em Mauá Avenida permanece interditada após acidente fatal Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h31 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h31 ) twitter

Acidente entre caminhão e moto em Mauá (SP) deixa um morto e avenida interditada

Um acidente entre um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de um motociclista em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

A Polícia Militar confirmou a morte do motociclista no local. O corpo da vítima foi coberto enquanto aguardava os procedimentos legais. A avenida ficou com uma das pistas interditada, causando lentidão no trânsito local.

A perícia será responsável por investigar as circunstâncias do acidente para determinar se a colisão foi causada por perda de controle ou outro fator.

Assista ao vídeo - Acidente entre caminhão e moto em Mauá (SP) deixa um morto e avenida interditada

