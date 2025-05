Motorista de ônibus morre após ser atropelado em Taboão da Serra (SP) Condutor embriagado provocou acidente fatal envolvendo Elias Baltazar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h28 ) twitter

Motorista de ônibus morre após ser atropelado e prensado contra um poste em Taboão da Serra (SP)

Elias Baltazar, motorista de ônibus de 43 anos, perdeu a vida após ser atingido por um carro desgovernado enquanto aguardava transporte em Taboão da Serra (SP). O condutor do veículo estava embriagado e também ficou ferido. Elias foi prensado contra um poste, teve as pernas amputadas e não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços dos moradores locais para socorrê-lo.

O acidente ocorreu em uma avenida movimentada com histórico de incidentes graves. Moradores pedem melhorias na sinalização e proteção para pontos de ônibus na região. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. Elias deixa esposa e duas filhas.

Leandro, um dos moradores que ajudou no socorro, descreveu a cena como intensa e dolorosa. “A dor era muita. Não podíamos deixá-lo sozinho naquele estado”, relatou. A comunidade busca justiça para Elias e medidas efetivas para evitar novos acidentes trágicos no local.

