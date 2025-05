Moradores do Capão Redondo cobram policiamento para evitar bailes funk na região

Moradores do Capão Redondo, bairro na zona sul de São Paulo, se queixam dos bailes funk, que têm dificultado o sono e deixado a vizinhança mais caótica. Em 2024, eles chamaram o Balanço Geral para relatar a mesma situação. Na ocasião, a polícia passou a monitorar a região, e os bailes cessaram. No entanto, as festas retornaram e o policiamento desapareceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!