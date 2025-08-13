Motorista de Porsche preso após acidente na contramão em São Paulo Condutor é suspeito de embriaguez e enfrenta acusações criminais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 13h03 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista foi detido em São Paulo após dirigir um Porsche na contramão e colidir com outro veículo na Vila Mariana, resultando em ferimentos ao outro condutor. A polícia encontrou uma garrafa de vinho no carro e o motorista, que se recusou a realizar o teste do bafômetro, foi indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

O acidente ocorreu na zona sul da cidade, e o motorista do outro carro, um homem de 40 anos, está internado no hospital devido aos ferimentos. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e o motorista do Porsche já está sob custódia. As autoridades continuam acompanhando o andamento das investigações.

Veja também

‌



Não há registro de vítimas até o momento

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Incêndio atinge fábrica de fraldas em Goiás e mobiliza bombeiros para conter avanço do fogo Criminosos rendem grupo de mulheres a caminho do ponto de ônibus em São Paulo Polícia encontra garrafa de vinho dentro de Porsche que causou acidente em São Paulo Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo Veja o momento em que homem é baleado durante tentativa de latrocínio em Osasco (SP) Vítima de ataque em estúdio de tatuagem afirma que recebia ameaças de morte Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (12) Policiais do Gate fazem entrada forçada para resgatar mulher mantida refém em São Paulo Bebê é encontrado abandonado em rodovia e polícia descobre quatro familiares mortos em casa, nos EUA Mulheres pagam caro por atenção e carinho de homens em baladas no Japão Esposas de amigos desaparecidos após cobrança de dívida no Paraná fazem revelações Criminosos invadem garagem de ônibus e furtam peças dos veículos no interior de São Paulo Atirador invade estúdio de tatuagem, mata cliente e foge na Grande SP Jovem é encontrado morto com a cabeça presa na grade da janela da ex-namorada no interior de SP Dentro da Notícia: Carro é levado por bandidos em menos de um minuto em São Paulo Chaveiro desaparecido foi visto entrando em carro de aplicativo na zona norte de São Paulo Operação que mira quadrilha especializada em clonar controles de garagem prende 17 suspeitos Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo Sidney Oliveira é preso na Grande SP em operação contra esquema de fraudes tributárias Polícia Civil realiza operação contra grupo que invadia condomínios de luxo em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!