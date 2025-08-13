Logo R7.com
Motorista de Porsche preso após acidente na contramão em São Paulo

Condutor é suspeito de embriaguez e enfrenta acusações criminais

Um motorista foi detido em São Paulo após dirigir um Porsche na contramão e colidir com outro veículo na Vila Mariana, resultando em ferimentos ao outro condutor. A polícia encontrou uma garrafa de vinho no carro e o motorista, que se recusou a realizar o teste do bafômetro, foi indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

O acidente ocorreu na zona sul da cidade, e o motorista do outro carro, um homem de 40 anos, está internado no hospital devido aos ferimentos. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e o motorista do Porsche já está sob custódia. As autoridades continuam acompanhando o andamento das investigações.

