Motorista é encontrado morto em rodovia de São Paulo após sair para passear com cachorro Família acredita que ele possa ter sido atropelado ao parar para verificar barulho no carro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h38 )

Corpo de motorista é encontrado em rodovia de SP após ele sair para passear com o cachorro

O corpo de Caio Rodrigues, motorista de 28 anos, foi encontrado na rodovia Raposo Tavares, região de Cotia, Grande São Paulo. Ele havia saído para passear com seu cachorro, Romeu. Claudio, irmão de Caio, recebeu uma ligação informando que ele tinha se envolvido em um acidente na rodovia. Ao chegar ao local, Claudio encontrou Caio caído às margens da via com marcas de violência.

A família suspeita que Caio parou o carro devido a um barulho na roda e foi atropelado enquanto verificava o problema. O veículo estava com o pisca-alerta ligado e Romeu estava no banco do passageiro. Caio era motorista noturno na ciclofaixa da Avenida Paulista e planejava aumentar a família com sua esposa Isabela. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se pronunciou sobre o caso.

