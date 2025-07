GCMs são presos suspeitos de assassinar jovem desarmado em Cotia (SP)

Guardas civis municipais foram presos em Cotia, na Grande São Paulo, suspeitos de terem assassinado Matheus Leandro da Silva, jovem de apenas 17 anos que estava desarmado. No boletim de ocorrência, eles registraram que a vítima estava armada e havia trocado tiros com os agentes, mas as imagens das câmeras de segurança mostraram o contrário. Além disso, os guardas relataram que Matheus e o seu amigo tinham sido flagrados cometendo um assalto, o que as imagens também desmentiram.



