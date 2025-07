Criminosos usam chupa-cabra para roubar carros sem chamar a atenção

Em Diadema (SP), criminosos utilizaram um chupa-cabra para roubar um carro sem chamar a atenção. Com a ferramenta, eles foram capazes de ligar o veículo sem disparar o alarme, substituindo a central eletrônica do carro. Assim que o automóvel da vítima passou por um radar da cidade, a Polícia Militar realizou uma abordagem e prendeu um homem em flagrante. Em depoimento, Alexandre Pereira, de 19 anos, disse que ganharia R$ 300 pelo furto.



