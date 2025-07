Pinscher ciumenta que mordeu repórter e conquistou o Brasil passa por cirurgia nos olhos

Cacau, a cachorrinha que ficou famosa após atacar um repórter durante uma reportagem, passou por uma cirurgia nos olhos em Araraquara (SP). O repórter Guilherme Campos, vítima do ataque, visitou a cadelinha no hospital. Durante a visita, ela se comportou bem e recebeu alta. Guilherme foi, junto com Cacau e sua dona, a um shopping. Apesar da expectativa, a cachorrinha voltou a mostrar seu comportamento destemido e não quis fazer amizade com ninguém.



