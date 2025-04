Motorista embriagado atropela idoso em Santo André; moradores impedem fuga Luiz Antônio morreu enquanto esperava sua neta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h47 ) twitter

Motorista com sinais de embriaguez atropela e mata idoso, tenta fugir, mas é contido por moradores

Em Santo André, São Paulo, Luiz Antônio, de 74 anos, perdeu a vida após ser atropelado enquanto aguardava sua neta sair para a faculdade. O responsável pelo acidente foi Eloi Henrique Guedes, um mecânico que dirigia um carro de luxo apresentando sinais de embriaguez.

Após o atropelamento, Eloi tentou fugir do local, mas foi impedido por moradores até a chegada das autoridades. Testemunhas relataram que ele estava visivelmente embriagado e uma garrafa de whisky aberta foi encontrada no interior do veículo.

Eloi resistiu à prisão e recusou-se a fazer o teste do bafômetro. No entanto, um exame clínico confirmou seu estado de embriaguez. Ele havia retirado o carro da oficina onde trabalhava sob a justificativa de realizar uma revisão sem o conhecimento do proprietário real.

O caso gerou revolta entre os moradores e familiares da vítima, que era aposentado e tinha o hábito diário de acompanhar sua neta pela manhã. A polícia investiga as circunstâncias do uso do carro por Eloi e as condições do acidente.

