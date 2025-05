Motorista embriagado é preso após atropelar segurança no Brás Imagens mostram momento em que segurança é atingido por carro vermelho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h28 ) twitter

O motorista Angel Mamani Urquizo foi detido em São Paulo por suspeita de atropelar e matar o segurança noturno José Francelino Moreira no bairro do Brás. O incidente ocorreu quando Angel dirigia embriagado após sair de uma festa, desrespeitando a suspensão de sua habilitação.

Imagens exclusivas revelaram o momento em que José Francelino foi atingido pelas costas enquanto trabalhava. Após o atropelamento, Angel não prestou socorro e continuou dirigindo com o boné da vítima preso ao para-brisa. Ele já tinha antecedentes por dirigir sob influência de álcool e será investigado por homicídio doloso devido ao risco assumido ao dirigir embriagado.

Testemunhas relataram que Angel participou de uma festa próxima ao local do atropelamento e saiu alcoolizado. A polícia conseguiu localizá-lo após uma denúncia anônima e está à procura de uma passageira que estava com ele no momento do crime. A família de José Francelino expressou indignação e busca justiça pela perda do ente querido.

