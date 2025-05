Idosa é atropelada por ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestres em Guarulhos (SP)

Uma idosa de 80 anos foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestres em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motorista do ônibus fazia uma curva e não viu a mulher, mas parou logo depois do impacto. O farol estava aberto para os carros. Segundo o boletim médico, ela teve lesões graves no rosto, além de um traumatismo craniano, e segue internada no hospital.



