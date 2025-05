Mulher desaparecida há 63 anos nos Estados Unidos é encontrada viva e família fica aliviada

Audrey Backeberg, mulher desaparecida há 63 anos nos Estados Unidos, foi encontrada viva e bem. Em 7 de julho de 1962, Audrey, com 20 anos, saiu de casa, em Reedsburg, Wisconsin, para buscar o pagamento dela. De repente, ela decidiu que tinha que pegar um ônibus para Indianápolis, em Indiana, que fica a cerca de 530 km do local onde ela estava. Antes de desaparecer, ela fez uma queixa criminal contra o esposo. A polícia o investigou e não encontrou nada contra o homem. O detetive que encontrou Audrey falou com ela e garantiu sigilo sobre o conteúdo da conversa. No entanto, ele afirma que ela saiu por conta própria, para viver uma vida mais livre.



