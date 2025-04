Motorista embriagado furta caminhonete e causa acidente no litoral de SP O suspeito anos colidiu com três carros após furtar o veículo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h48 ) twitter

Homem furta caminhonete, bate em três carros estacionados e fere uma pessoa

Um jovem anos furtou uma caminhonete e causou um acidente no litoral de São Paulo. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com três carros estacionados. Um homem próximo foi atingido, sofrendo apenas ferimentos leves.

Após o acidente, o suspeito tentou fugir com uma criança, possivelmente seu filho. A polícia foi acionada e prendeu o jovem, constatando sinais de embriaguez. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar antes de ser devolvida à mãe.

