Motorista embriagado identificado após atropelar adolescentes em São Bernardo do Campo Márcio Júnior se apresentou à polícia e pode ter prisão preventiva decretada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h41 )

Em São Bernardo do Campo, Márcio Júnior foi identificado como o motorista responsável por atropelar duas adolescentes. Após se apresentar ao 8º Distrito Policial, ele precisou ser atendido em uma UPA devido a um mal-estar. A delegada Liliane Doretto indicou que ele será indiciado por tentativa de homicídio, com base em evidências que apontam sua embriaguez no momento do incidente.

O caso inclui depoimentos e imagens de segurança que reforçam a acusação. Uma testemunha ocular relatou ter acompanhado Márcio até seu veículo, confirmando seu estado alterado antes do acidente. A delegada pretende solicitar a prisão preventiva do motorista, aguardando a decisão judicial sobre o pedido.

