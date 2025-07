Motorista escapa ileso após árvore despencar sobre carro em SP Incidente na Cidade Dutra destaca preocupações com manutenção arbórea Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h34 ) twitter

Árvore cai sobre carro em São Paulo e motorista escapa sem ferimentos

Um motorista saiu ileso após uma árvore cair sobre seu carro na zona sul de São Paulo, na Cidade Dutra. Durante uma forte ventania, a árvore caiu, mas o motorista conseguiu se abaixar rapidamente dentro do veículo ao perceber a sombra da queda, evitando ferimentos. O carro sofreu danos significativos, resultando em um prejuízo de R$ 15 mil para o serralheiro proprietário do veículo.

Moradores relataram ventos fortes no momento do incidente e expressaram preocupações com a manutenção das árvores na área. A prefeitura havia avaliado as condições das árvores em fevereiro deste ano e as considerou saudáveis. No entanto, após o ocorrido, entidades públicas foram procuradas novamente para garantir a poda regular das árvores e evitar futuros acidentes.

