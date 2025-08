Motorista foge após acidente com veículo de recicláveis Colisão no Itaim Bibi deixa três jovens feridos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h17 ) twitter

Dentro da Notícia: Motorista foge após furar semáforo e bater em carro de coleta de recicláveis

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro preto e um veículo de coleta de recicláveis no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. O motorista do carro preto fugiu do local, abandonando seus amigos feridos. O acidente aconteceu quando o carro avançou no sinal vermelho em alta velocidade.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão, mostrando destroços espalhados pela rua e um semáforo danificado. Ninguém no veículo de coleta ficou ferido. A polícia está em busca do condutor fugitivo enquanto as vítimas se recuperam de ferimentos leves. Este incidente destaca a importância da segurança no trânsito e do cumprimento das leis locais.

Assista ao vídeo - Dentro da Notícia: Motorista foge após furar semáforo e bater em carro de coleta de recicláveis

