Motorista perde controle e carro para sobre dois veículos no farol Imagens mostram acidente inusitado em cruzamento movimentado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h50 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h50 )

Um acidente inusitado foi registrado em um cruzamento movimentado. Um motorista perdeu o controle do carro, resultando no veículo subindo sobre outros dois automóveis parados no semáforo.

As imagens capturaram o momento exato da manobra inesperada. Inicialmente, especulou-se que o carro havia caído de uma cegonheira. No entanto, verificou-se que foi resultado de imprudência ao volante. A cena surpreendeu testemunhas e levantou discussões sobre segurança no trânsito.

