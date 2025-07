Mulher é flagrada furtando plantas em marcenaria no Ipiranga Câmeras de segurança registram furto de boldo e lavanda na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h49 ) twitter

Pés de lavanda e boldo são roubados por mulher misteriosa na zona sul de SP

Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma marcenaria no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo, furtando plantas do local. As imagens mostram a mulher saindo de um carro preto e levando folhas de boldo e um vaso de lavanda.

O boldo é uma planta medicinal utilizada para tratar problemas no fígado e no estômago, enquanto a lavanda é conhecida por seu aroma e propriedades calmantes. Os donos da marcenaria, Felipe e Valquíria, pretendem levar o caso à polícia para identificar a responsável pelo furto.

Assista ao vídeo - Pés de lavanda e boldo são roubados por mulher misteriosa na zona sul de SP

