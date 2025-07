Foto mostra mãe segurando um canivete diante da filha momentos antes de ser morta por ela

Em Santo André (SP), um conflito entre Thalita Cunha, de 31 anos, e sua mãe, Fernanda, de 51, terminou com a morte da matriarca. Thalita confessou ter cometido o crime. Uma foto, tirada por outra filha de Fernanda, mostra a mãe segurando um canivete contra Thalita. Antes do incidente, Fernanda tentou registrar uma queixa contra a filha, mas não obteve sucesso. A Justiça autorizou que Thalita responda ao processo em liberdade, enquanto as investigações continuam para apurar se ela agiu em legítima defesa.



