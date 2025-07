Ex-dependente química que chamou a atenção de Madonna se forma no EJA e sonha em cursar psicologia

Maria Solange, ex-dependente química que teve um vídeo seu dançando repostado pela cantora Madonna, se formou no Ensino para Jovens e Adultos (EJA) e agora quer cursar psicologia. No vídeo, ela aparece dançando uma música da estrela pop em um bar de Manaus (AM), expressando o carisma nato que sempre a acompanhou. Maria perdeu o filho, Pedro Paulo, que também era usuário de drogas e foi executado. Após a tragédia, ela passou oito meses internada em uma clínica de reabilitação e, ao sair, decidiu recomeçar a vida e correr atrás de novos sonhos. Ela escolheu psicologia como próximo passo porque quer ajudar pessoas que enfrentam as mesmas dores que um dia sentiu na pele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!