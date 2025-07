Mulher perdoa assassino do irmão em tribunal no Texas Massacre em El Paso deixou 23 mortos; autor publicava manifestos racistas online Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 18h14 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h14 ) twitter

Mulher fica frente a frente com o assassino do irmão, dá um abraço e o perdoa, nos EUA

No Texas, Estados Unidos, Yolanda Pinareiro encontrou-se com Patrick Crusius, responsável pelo massacre que vitimou 23 pessoas em El Paso em 2019. Entre os mortos estava Arturo Benavid, irmão de Yolanda e veterano do exército norte-americano. Durante o julgamento, Yolanda pediu permissão para se aproximar de Crusius e surpreendeu ao abraçá-lo, oferecendo perdão.

Patrick Crusius realizou o ataque com um rifle AK-47, invadindo um supermercado e um shopping, onde matou 23 pessoas, incluindo oito mexicanos, e feriu outras 22. Crusius havia publicado na internet manifestos racistas, alegando que imigrantes latinos estavam substituindo a população branca nos Estados Unidos.

Crusius foi condenado a duas penas de prisão perpétua, uma prática comum nos EUA para reconhecer cada vítima e garantir a punição caso uma sentença seja anulada. O gesto de perdão de Yolanda no tribunal tornou-se um símbolo de resistência e humanidade.

