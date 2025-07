Mulher sobe em capô para impedir fuga após colisão em rodovia Motorista envolvido em acidente provoca nova batida e é hospitalizado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 13h47 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h47 ) twitter

Mulher impede fuga de motorista que causou acidente ao subir no capô do carro em rodovia

Após um acidente em uma rodovia no interior de São Paulo, uma mulher subiu no capô de um carro para impedir a fuga do motorista responsável pela colisão. O incidente começou quando o homem tentou ultrapassar um caminhão e acabou batendo no veículo dela. Após a colisão, ambos desceram dos carros e discutiram sobre o ocorrido.

Durante a discussão, o motorista voltou ao carro e tentou sair do local. A mulher então subiu no capô para impedir a fuga e conseguiu gravar parte da ação com seu celular enquanto estava sobre o veículo. Apesar disso, o motorista continuou dirigindo, forçando a mulher a descer do capô.

Depois que a mulher desceu, ele seguiu pela rodovia e colidiu com uma Kombi, resultando no capotamento do seu carro. Ele foi levado para o hospital com ferimentos. A polícia investigará o caso e ouvirá os depoimentos para esclarecer as circunstâncias do incidente.

