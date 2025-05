Novas imagens revelam detalhes sobre morte de professora de pilates Vídeos de segurança e mensagens podem desvendar caso em Ribeirão Preto (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 16h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h28 ) twitter

Balanço Geral tem acesso a últimas imagens da professora de pilates antes do crime

A polícia de Ribeirão Preto investiga a morte de Larissa, professora de Pilates, após revelações de imagens de câmeras de segurança obtidas pela RECORD. As imagens mostram Larissa chegando ao apartamento às 19h27, enquanto seu marido, Luiz Garnica, saiu pouco depois alegando ir para o plantão, embora ela suspeitasse de traição e tenha solicitado divórcio por mensagem.

Elizabeth, sogra de Larissa, visitou o apartamento naquela noite e saiu por volta da meia-noite. Durante esse tempo, trocou mensagens com Larissa perguntando sobre Luiz. A investigação está focada em determinar se Elizabeth trouxe algum alimento envenenado para Larissa, que foi encontrada morta na manhã seguinte com sinais de envenenamento por chumbinho no estômago.

Ambos, Elizabeth e Luiz, pediram habeas corpus; ela alegando idade avançada e problemas médicos. A polícia continua analisando as evidências para esclarecer o caso.

Assista em vídeo - Balanço Geral tem acesso as últimas imagens da professora de pilates antes de ser encontrada morta

