Operação Red Shark desmantela quadrilha de anabolizantes ilegais Influenciadores digitais promoviam produtos clandestinos sem autorização Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Operação Head Shark desmantela quadrilha de anabolizantes ilegais em São Paulo.

Produtos eram vendidos clandestinamente pela internet sem autorização da ANVISA e prescrição médica.

26 pessoas foram presas e 85 mandados de busca foram cumpridos, com líderes detidos no Paraguai.

Influenciadores digitais promoviam os produtos, e há alerta sobre perigos para a saúde ao consumir substâncias não regulamentadas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial chamada Red Shark desmantelou uma quadrilha que vendia anabolizantes e remédios para emagrecimento ilegalmente em São Paulo. Os produtos eram fabricados clandestinamente, sem autorização da Anvisa, e vendidos pela internet sem prescrição médica. A quadrilha movimentou R$ 25 milhões nos últimos cinco anos.

A investigação revelou que pelo menos seis influenciadores digitais promoviam a empresa usando suas imagens para atestar os supostos resultados dos medicamentos. Entre eles, o fisiculturista Jorlan Vieira foi levado para prestar depoimento.

Durante a operação, foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de 26 pessoas, com expectativa de outros mandados em São Paulo e em outros estados. Dois líderes foram presos no Paraguai com o apoio da Polícia Federal Brasileira e paraguaia.

Os produtos continham substâncias perigosas que podem causar sérios problemas de saúde. As autoridades alertam sobre a importância de buscar orientação médica antes de consumir tais substâncias. Os envolvidos podem responder por organização criminosa, falsificação e adulteração de medicamentos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!