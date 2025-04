Operador de guindaste morre após relatar falhas no equipamento Arlindo Lopes dos Santos Neto alertou sobre problemas antes do acidente fatal em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h42 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h42 ) twitter

Reportagem do Dia: Operador de guindaste morre ao despencar de uma altura de mais de 30 metros

Arlindo Lopes dos Santos Neto, um operador de guindaste de 27 anos, morreu após cair de uma altura de cerca de 30 metros em um canteiro de obras na Moca, zona leste de São Paulo. Antes do acidente, ele enviou um áudio à família expressando preocupações sobre falhas no equipamento que operava. A família foi informada sobre sua morte cinco horas após o incidente.

O acidente ocorreu enquanto Arlindo substituía outro operador. Ele já havia demonstrado preocupação com a manutenção das máquinas nos meses anteriores. Outro operador ficou ferido e foi levado ao hospital após o acidente.

A família critica a demora na comunicação do falecimento e a assistência limitada oferecida pela construtora e pela empresa responsável pelo guindaste, que cobriram apenas os custos do funeral. As empresas afirmaram estar colaborando com as investigações enquanto aguardam laudos técnicos para determinar as causas do acidente.

Reportagem do Dia: Operador de guindaste morre ao despencar de uma altura de mais de 30 metros

