Padrasto confessa assassinato após álibi ser desmentido por imagens Imagens de segurança mostraram Diego Sanches próximo ao local do crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h54 )

Padrasto confessa assassinato de menina de 10 anos após ter álibi confrontado com imagens

Diego Sanches, padrasto de Larissa Manuela, confessou ter assassinado a menina de 10 anos em Barueri (SP) após seu álibi ser desmentido por imagens de câmeras de segurança. A Polícia Civil convidou Diego para comparecer à delegacia e apresentou imagens obtidas de uma rua próxima à casa da vítima. As imagens mostravam Diego caminhando em direção à residência no horário aproximado do crime, contradizendo sua alegação de estar no trabalho.

A polícia optou por não divulgar as imagens antes do depoimento para garantir a presença de Diego na delegacia. Confrontado com as evidências durante o interrogatório, ele não conseguiu justificar sua presença no local e admitiu o crime. Larissa foi encontrada morta em sua casa no dia 12 de junho com múltiplos ferimentos.

Além disso, a investigação revelou uma discussão entre a mãe de Larissa e Diego na noite anterior ao crime, envolvendo um celular. Esse detalhe foi abordado durante as investigações para entender melhor os eventos que levaram à tragédia.

