Pai de Larissa Manoela afirma que assassino conhecia rotina da família Cícero aponta que autor do crime sabia que a menina estaria sozinha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h35 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h35 )

Caso Larissa Manuela: pai da menina diz que assassino sabia que ela estava sozinha

Cícero de Lucena, pai de Larissa Manoela, encontrada morta em Barueri, declarou que o responsável pelo crime tinha conhecimento de que a menina de 10 anos estaria sozinha em casa. Ele afirmou não ter familiaridade com Diego, padrasto de Larissa e principal suspeito, segundo a mãe da criança.

Durante entrevista, Cícero expressou seu desejo por justiça, mas destacou que a prisão do culpado não diminuiria sua dor. Ele revelou que não conhecia Diego e que nunca teve problemas com ele. Cícero também mencionou que sua relação com a filha era focada em seus estudos e sonhos.

O caso segue em investigação, com depoimentos sendo colhidos pela polícia. A expectativa é que a mãe de Larissa preste depoimento. Diego já negou qualquer envolvimento no crime, afirmando que estava em seu local de trabalho no momento do ocorrido.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: pai da menina diz que assassino sabia que ela estava sozinha

