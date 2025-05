Pai e filho são baleados em possível emboscada em Guarulhos Polícia investiga se o crime foi premeditado ou um assalto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h10 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mesmo sem reagir, pai e filho são baleados durante assalto em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, um ajudante de pedreiro de 34 anos e seu pai, um pedreiro de 58 anos, foram baleados por um homem armado enquanto estavam em frente à sua residência. As vítimas foram obrigadas a se deitarem no chão antes de terem seus celulares roubados pelo criminoso encapuzado e mascarado.

O incidente ocorreu por volta das 7h25 da manhã, quando Wellington Laurentino da Silva chegou para encontrar seu pai, Luiz Carlos Borges, para irem juntos ao trabalho. Um circuito de segurança capturou o momento em que o agressor atravessou a rua para abordá-los. Após o roubo e os disparos, ele fugiu pela mesma viela de onde veio.

As imagens do crime estão com a Polícia Civil de Guarulhos, que investiga se foi um assalto comum ou uma execução planejada. As vítimas foram socorridas e estão internadas em um hospital da região. Uma testemunha presente no local relatou que o assaltante exigiu dinheiro e celulares antes de atirar.

Assista em vídeo - Mesmo sem reagir, pai e filho são baleados durante assalto em Guarulhos (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!