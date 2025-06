Pai é suspeito de assassinato das filhas durante acampamento nos EUA Três irmãs foram encontradas mortas após desaparecimento durante visita ao pai Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 15h07 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h07 ) twitter

Polícia suspeita que pai seja responsável pelo assassinato de três crianças nos EUA

Nos Estados Unidos, um acampamento familiar terminou em tragédia quando três irmãs foram encontradas mortas em uma picape abandonada. As vítimas foram asfixiadas e tinham sacos plásticos na cabeça.

O pai tinha permissão judicial para visitar as filhas após a separação da mãe das meninas. Ele deveria devolver as crianças após um final de semana juntos, mas desapareceu. Preocupada com a ausência das filhas, Ariana acionou a polícia. A justiça emitiu um mandado de prisão contra Travis por interferência de custódia. Contudo, a investigação revelou que o caso envolvia sequestro e homicídio.

A polícia de Washington iniciou uma busca por Travis com apoio de agentes federais. Descrito como um ex-militar familiarizado com a região e possivelmente escondido na floresta, ele continua foragido. As buscas utilizam drones, cães-farejadores e helicópteros. As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Travis seja comunicada imediatamente.

