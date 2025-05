Passageiros caminham sobre monotrilho após pane na Linha 15-Prata em SP Incidente ocorreu entre as estações Oratório e São Lucas na zona leste da capital paulista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h42 ) twitter

Após pane na linha 15, passageiros andam em cima da plataforma do monotrilho de SP

Na tarde de terça-feira (6), passageiros da Linha 15-Prata do monotrilho em São Paulo precisaram descer dos trens e caminhar sobre a estrutura entre as estações Oratório e São Lucas. O incidente ocorreu na zona leste da cidade, e as imagens mostram a altura considerável em que os passageiros se encontravam.

O Metrô de São Paulo informou que a operação foi realizada com velocidade reduzida entre 13h e 14h, após um problema técnico. Os passageiros acionaram o botão de emergência antes de receberem instruções, mas foram posteriormente acompanhados por funcionários do Metrô durante toda a travessia. A empresa ressaltou que todos os protocolos de segurança foram seguidos rigorosamente durante o ocorrido.

