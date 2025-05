Motorista embriagado que matou segurança é preso em São Paulo

O motorista suspeito de atropelar e matar o segurança noturno José Francelino Moreira, no Brás, foi preso em São Paulo. O Balanço Geral divulgou com exclusividade as imagens do momento em que a vítima é atingida pelas costas enquanto caminhava. O condutor, identificado como Angel, estava embriagado, havia saído de uma festa e estava com a habilitação suspensa. Segundo a polícia, ele assumiu o risco de matar e será investigado por homicídio doloso. Familiares de Francelino pedem justiça e se revoltam com a imprudência que tirou a vida de um trabalhador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!