Passaia ganha presente antecipado de Dia dos Pais ao vivo no Balanço Geral O momento especial contou com a presença da esposa, Bruna, e do filho caçula, Bruno; confira Balanço Geral|Erika Teles e Maria Clara Lentz, do site oficial 08/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h39 )

O casal e o pequeno Bruno anunciaram uma grande novidade durante o programa desta sexta (8) Divulgação/RECORD

Surpresa e revelações? Temos! O apresentador Leandro Passaia foi surpreendido pela esposa e pelo filho Bruno, ao vivo durante o Balanço Geral desta sexta (8).

Já em clima do Dia dos Pais, o pequeno entregou uma caixa para Passaia com um presente para lá de fofo: um pijama tal pai, tal filho, para eles usarem juntos e combinando!

O apresentador ficou super empolgado e adorou o presente criativo que recebeu de Bruno; mas se engana quem pensa que essa foi a única surpresa revelada durante o programa.

Bruna, esposa de Passaia anunciou que está grávida do segundo filho do casal e os três fizeram um chá revelação ao vivo na presença de Fabíola Reipert, Renato Lombardi e da cobra Judite também!

O novo membro da família é um menino que se chamará Pedro e com certeza já é muito querido pelos telespectadores do Balanço Geral! Com o nascimento dele, o jornalista será pai de três: Ellen, Bruno e Pedro.

As redes sociais oficiais do programa publicaram com exclusividade os bastidores da grande revelação:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h; e, aos sábados, a partir das 13h, na RECORD.