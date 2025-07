Pedreiro é assaltado na porta de casa na zona leste de São Paulo Criminosos em motocicletas roubam bolsa de trabalhador na zona leste de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 14h32 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h32 ) twitter

Pedreiro é assaltado na porta de casa na zona leste de São Paulo

Um pedreiro foi surpreendido por assaltantes em frente à sua residência em Itaquera, zona leste de São Paulo. Embora tenha conseguido esconder seu celular, os criminosos levaram sua bolsa contendo documentos e dinheiro. O incidente ocorreu logo após uma viatura da Polícia Militar passar pelo local.

A vítima retornava para casa após um dia de trabalho, carregando compras para um lanche com sua esposa. Ao chegar, foi abordado por dois homens em uma moto. A ação dos criminosos foi rápida, durando apenas 15 segundos, e foi registrada por câmeras de segurança.

A Secretaria de Segurança Pública informou que entre janeiro e maio deste ano ocorreram mais de mil casos de roubos e furtos na região do Parque do Carmo, próximo ao local do crime. A modalidade de crime com uso de motocicletas tem dificultado a ação das viaturas policiais na área.

Assista ao vídeo - Pedreiro é assaltado na porta de casa na zona leste de São Paulo

