Motorista passa mal em avenida na zona leste de São Paulo e recebe massagem cardíaca de bombeiros

Uma motorista passou mal na avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (21), e logo recebeu uma massagem cardíaca do Corpo de Bombeiros. O carro da mulher foi parado no meio da pista da direita da avenida e cercado pelos veículos dos bombeiros. O trânsito no trecho segue carregado por conta do ocorrido.



