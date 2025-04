Perícia confirma sangue de Vitória em local de crime e carro de suspeito Exames revelam evidências que comprometem Maicol Santos em Cajamar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 15h34 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h34 ) twitter

Os exames periciais realizados pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Criminalística identificaram sangue de Vitória Souza na casa e no carro de Maicol Santos, suspeito de matá-la em Cajamar, São Paulo. A adolescente foi encontrada morta após sofrer ferimentos causados por faca. As evidências coletadas embasam o indiciamento de Maicon por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

A perícia utilizou tecnologias avançadas para analisar o local do crime e o veículo do suspeito. Vestígios de DNA da vítima foram encontrados no batente da porta do banheiro da residência de Maicol e no carro. A investigação busca determinar se Maicol agiu sozinho ou com a ajuda de outras pessoas.

A reconstituição do crime está agendada para 24 de abril, mas Maicol não participará. A polícia pretende utilizar um policial com características físicas semelhantes às do suspeito para simular o transporte do corpo, a fim de verificar a possibilidade de Maicol ter agido sem auxílio. A análise psiquiátrica de Maicol também será realizada para traçar seu perfil comportamental.

