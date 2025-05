Pescador usa drone para salvar jovem de afogamento na Flórida Andrew Smith resgatou adolescente em correnteza com auxílio de tecnologia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 16h30 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h30 ) twitter

Pescador salva adolescente de afogamento com drone na Flórida, nos EUA

Andrew Smith, pescador da Flórida, resgatou uma adolescente que estava se afogando no mar ao utilizar um drone de pesca. Apesar de não saber nadar devido a um distúrbio convulsivo, ele conseguiu entregar um flutuador à jovem presa em uma correnteza perigosa após ser alertado por outra mulher na praia.

Smith havia acabado de chegar à praia quando foi abordado pela jovem em pânico. Rapidamente, ele recorreu ao drone que tinha consigo. Após uma tentativa inicial frustrada pelo vento, ele conseguiu, em um segundo voo, entregar o flutuador diretamente à adolescente. “Eu olhei para o drone e pensei, já que eu não sei nadar”, relatou Andrew sobre a decisão crucial.

A jovem conseguiu se manter à tona até que os socorristas chegassem cerca de cinco minutos depois. O uso do drone foi essencial para o sucesso do resgate e garantiu a segurança da adolescente até a chegada do auxílio profissional.

Assista em vídeo - Pescador salva adolescente de afogamento com drone na Flórida, nos EUA

