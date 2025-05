Influenciadora Any Awuada é presa em SP por esquema de falsificação de perfumes

A influenciadora Any Awuada, que disse ter se relacionado com Neymar em uma festa, foi presa em São Paulo por um esquema de falsificação de perfumes. O Balanço Geral entrevistou a advogada Sirlene Nunes, de Belo Horizonte (MG), que comprou o produto falsificado e não conseguiu a devolução do dinheiro. Sirlene representa juridicamente 22 mulheres vítimas deste golpe; todas movem ações contra a acompanhante de luxo. Confira na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!