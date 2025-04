Pesquisa revela aprovação de 63% para gestão de Ricardo Nunes em São Paulo Instituto Real Time Big Data divulga avaliação dos primeiros 100 dias de mandato Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 15h35 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h35 ) twitter

63% dos paulistanos aprovam os primeiros 100 dias da gestão de Ricardo Nunes, mostra pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data revelou que 63% dos moradores de São Paulo aprovam os primeiros 100 dias da administração do prefeito Ricardo Nunes. A zeladoria urbana foi o aspecto mais bem avaliado, com 70% de aprovação, enquanto a segurança pública e a saúde também receberam avaliações positivas.

O programa SmartSampa, um sistema de vídeo monitoramento com cerca de 25 mil câmeras, foi o mais bem avaliado, recebendo 91% de aprovação. Desde sua implementação, contribuiu para a captura de mil foragidos, mais de 2.200 prisões em flagrante e a localização de 55 pessoas desaparecidas.

Outros programas da prefeitura também receberam altas taxas de aprovação. O programa Meu Trampo, que oferece vagas de emprego e qualificação para jovens, foi aprovado por 86% dos entrevistados. Já o Mamãe Tarifa Zero, que garante transporte gratuito para gestantes e mães de recém-nascidos, obteve 82% de aprovação.

A faixa azul para motocicletas, criada para melhorar o tráfego, foi aprovada por 81% dos participantes da pesquisa. O programa de proteção escolar integrado também foi bem recebido, com 69% de aprovação. A pesquisa entrevistou 1.500 pessoas entre 13 e 14 de abril de 2025, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.

