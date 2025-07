Piloto da FAB se ejeta após colisão em treino da Esquadrilha da Fumaça Incidente ocorreu em Santa Rita do Passa Quatro; piloto está bem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Piloto da FAB se ejeta após colisão entre aviões da Esquadrilha da Fumaça no interior de São Paulo

Durante um treinamento no interior de São Paulo, um piloto da Força Aérea Brasileira se ejetou de um A-29 Super Tucano após uma colisão com outra aeronave da Esquadrilha da Fumaça. O incidente ocorreu em Santa Rita do Passa Quatro, em uma área desabitada destinada a essas atividades. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o piloto foi submetido a avaliações médicas de rotina.

A Embraer, fabricante do modelo envolvido no acidente, lamentou o ocorrido e disponibilizou uma equipe técnica para auxiliar nas investigações conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Assista ao vídeo - Piloto da FAB se ejeta após colisão entre aviões da Esquadrilha da Fumaça no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!