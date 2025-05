Polícia busca suspeito após encontrar digitais no carro de professora assassinada Homem foi flagrado por câmeras abandonando veículo próximo a Interlagos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 15h43 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h43 ) twitter

A polícia de São Paulo está à procura de um homem suspeito após encontrar suas impressões digitais no carro da professora Fernanda Bonin, que foi assassinada. O veículo foi abandonado perto do autódromo de Interlagos, distante mais de 20 km da residência da vítima no Jaguaré. Imagens de segurança capturaram o suspeito saindo do carro ao lado de uma mulher.

O corpo da professora foi encontrado a cerca de um quilômetro do local onde o carro estava estacionado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou a prisão temporária do homem para esclarecer seu envolvimento no crime. Ainda não se sabe se ele agiu sozinho ou sob ordens de outra pessoa.

A polícia aguarda a autorização judicial para efetuar a prisão, que é considerada crucial para entender melhor o caso. A identidade do suspeito não foi divulgada devido ao segredo de justiça que envolve a investigação.

