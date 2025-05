Polícia busca suspeito final no caso Fernanda Bonin Ivo Resende é procurado por planejar sequestro de professora em SP Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 13h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h05 ) twitter

Polícia busca último suspeito de participar do assassinato da professora Fernanda Bonin

A polícia de São Paulo está intensificando as buscas por Ivo Resende, suspeito de planejar o sequestro da professora Fernanda Bonin, encontrada morta. Quatro pessoas já foram presas em conexão com o caso. Jane Silva foi detida recentemente; Rosemberg Santana, próximo à ex-companheira da vítima, também foi capturado; João Paulo revelou que Fernanda Fazio é a mandante do crime.

As investigações continuam para esclarecer a motivação do assassinato, que pode ter sido impulsionado por ciúmes ou pela tentativa de obter um seguro de meio milhão de reais.

