Polícia Civil investiga morte de empresário em festival de motocicletas Novos depoimentos serão coletados para esclarecer circunstâncias do caso Adalberto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil confirma coleta de novos depoimentos de testemunhas do caso Adalberto em SP

A Polícia Civil de São Paulo confirmou que novos depoimentos serão colhidos no caso do empresário Adalberto, encontrado morto no Autódromo de Interlagos. A delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), lidera as investigações que agora focam em ouvir organizadores e seguranças do evento ocorrido no local.

Esses depoimentos são cruciais para determinar se houve algum desentendimento durante o festival que possa ter contribuído para a morte de Adalberto. Além disso, a polícia planeja analisar registros telefônicos para identificar pessoas próximas ao veículo do empresário no dia do incidente. A investigação continua a buscar respostas sobre o crime, que não envolveu roubo de bens valiosos além de uma câmera, levantando suspeitas sobre a motivação por trás do assassinato.

Assista ao vídeo - Polícia Civil confirma coleta de novos depoimentos de testemunhas do caso Adalberto em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!