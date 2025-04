Polícia cumpre quase 30 mandados de prisão contra quadrilha de golpes bancários digitais Apurações dos agentes encontraram transferências bancárias fraudulentas de cerca de R$ 3 milhões Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h47 ) twitter

Polícia cumpre quase 30 mandados de prisão contra quadrilha de golpes bancários digitais

A Polícia Civil começou a cumprir, na manhã desta terça-feira (15), quase 30 mandados de prisão contra uma quadrilha envolvida em fraudes bancárias digitais. A operação ocorre na região metropolitana de São Paulo, no litoral paulista e no Distrito Federal. A ação teve início após a denúncia de uma empresária que sofreu um desvio de R$ 500 mil de sua conta através de transferências irregulares. As investigações revelaram transações fraudulentas totalizando cerca de R$ 3 milhões em três meses.

Uma das detidas foi levada à delegacia em Taboão da Serra (SP), sendo apontada como intermediadora que utilizava suas contas pessoais para as operações ilícitas. A operação foi iniciada pela Polícia Civil em Goiás e continua com a coleta de depoimentos dos envolvidos para aprofundar as investigações sobre o esquema criminoso.

