Polícia de SP captura membro de facção criminosa em operação

Integrante de facção criminosa é preso em operação da polícia em SP

Na manhã desta quinta-feira (22), a polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de integrar uma das maiores facções criminosas do estado. A operação ocorreu na zona sul da cidade e envolveu dezenas de policiais civis e viaturas que partiram do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O suspeito tinha diversos mandados de busca em seu nome e era considerado uma ameaça devido ao seu envolvimento em vários assaltos e sua ligação com o crime organizado. A ação foi planejada para garantir a segurança dos cidadãos e retirar o indivíduo das ruas. Com ele detido, as autoridades continuam as investigações sobre suas atividades criminosas.

