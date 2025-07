Polícia descobre esquema ilegal de adoção no Amazonas Mulher negociava filha por R$ 500 para quitar dívida com agiota Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h15 ) twitter

No Amazonas, um esquema de adoção ilegal foi desmantelado após uma mulher tentar vender sua filha recém-nascida por R$ 500, equivalente a uma dívida com um agiota. Um casal planejava retirar a criança da maternidade se passando pelo pai biológico e registrá-la em cartório antes de levá-la para São Paulo. Contudo, uma falha no sistema de registro levantou suspeitas que levaram à investigação policial.

A polícia prendeu três indivíduos, incluindo o suspeito de intermediar a negociação. As investigações indicam que o casal já havia tentado adotar ilegalmente anteriormente e que o estado do Amazonas era visto como um local favorável para tais ações. A apreensão de celulares dos suspeitos revelou indícios de uma possível rede criminosa envolvida em adoções ilegais.

Os envolvidos foram indiciados por tráfico humano e liberados após audiência de custódia, mas permanecem sob investigação. A polícia continua buscando identificar outros participantes no esquema e alerta sobre a gravidade do crime de adoção fora dos trâmites legais, conforme previsto no Código Penal.

Assista ao vídeo - Polícia descobre que mulher que negociou a filha por R$ 500 tinha dívida com agiota no mesmo valor

