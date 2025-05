Polícia desmantela esquema de receptação de ouro em São Paulo Operação recupera R$ 3 milhões em joias durante mandados de busca Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h39 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h39 ) twitter

Polícia prende responsável por compra e venda de joias roubadas em São Paulo

A Polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de integrar um esquema de receptação de ouro roubado. Durante a operação, foram encontradas joias e dinheiro na casa do suspeito. Ele alegava adquirir as peças de garimpos, mas investigações revelaram que eram provenientes de roubos na capital paulista. A polícia também cumpriu mandados de busca em 21 joalherias, resultando na recuperação de itens avaliados em cerca de R$ 3 milhões.

O detido é apontado como elo entre criminosos que realizavam os roubos e mercados ilegais onde as joias eram derretidas e revendidas. As investigações ligam o esquema ao grupo liderado por Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como “mãe do crime”, presa por comandar roubos violentos em São Paulo. A polícia destaca que a receptação sustenta outros crimes graves como roubo e latrocínio. As alianças apreendidas possuem gravações que indicam possível origem ilícita, e vítimas são encorajadas a reconhecerem os objetos para colaborar com as investigações.

