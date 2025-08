Polícia do PR desmantela estrutura do PCC em operação histórica Operação Alexandria prendeu líderes e expôs hierarquia da facção criminosa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil do Paraná desmantelou parte da estrutura do PCC na Operação Alexandria em 2016.

A ação conjunta com autoridades de São Paulo resultou na prisão de aproximadamente 800 membros.

Foram expostas lideranças importantes e uma hierarquia complexa dentro da facção criminosa.

Ainda assim, o PCC continua a operar com novos líderes, e as autoridades mantêm vigilância constante.

Polícia do PR decifra organograma da maior facção do país, que atua a partir de São Paulo

Em uma ação conjunta com autoridades de São Paulo, a Polícia Civil do Paraná desmantelou parte da estrutura interna do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do Brasil. A Operação Alexandria, realizada em 2016, resultou na prisão de aproximadamente 800 membros no estado.

A investigação revelou a complexa hierarquia da organização criminosa. Alessandro Souza dos Reis, Carlos Massimo da Cruz e Antônio de Jesus estavam entre os líderes que ocupavam posições de comando. Tiago Alessandro Alves dos Santos gerenciava integrantes presos, enquanto Emerson Reis Pacheco e Mauricio da Cruz lideravam operações externas.

A facção possuía um setor financeiro robusto liderado por André dos Santos Ernesto e outros membros que administravam as finanças através de uma rede de contas bancárias. Josiane Aparecida Mascaranhas Pacheco desempenhava um papel crucial na liderança feminina, coordenando advogados que prestavam serviços à facção.

Apesar das prisões significativas realizadas pela operação, o PCC continua operando com novas lideranças assumindo o controle. As autoridades seguem monitorando a facção para conter sua expansão e influência no país.

‌



Assista ao vídeo - Polícia do PR decifra organograma da maior facção do país, que atua a partir de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!