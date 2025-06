Polícia investiga intervalo entre desaparecimento e morte de empresário em SP Investigação aponta lacuna de 36 horas entre sumiço e morte de Adalberto Júnior Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perito questiona o que aconteceu entre o desaparecimento e a morte de empresário em SP

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi localizado na última terça-feira (3), após 72 horas de seu desaparecimento. A polícia investiga o que pode ter ocorrido no intervalo de 36 horas entre o sumiço e a morte. O perito Cleiton Sá levanta questões sobre as circunstâncias desse período.

Durante a investigação, operários que trabalhavam em uma obra encontraram o corpo, inicialmente confundido com um boneco. A perícia inicial sugere que o empresário já estava morto há 36 horas quando encontrado.

A polícia considera a possibilidade de Adalberto ter sido levado ao local após a morte. A hipótese de que ele poderia ter sido dopado antes de ser deixado no buraco também está sendo analisada. Exames toxicológicos estão em andamento para determinar se houve uso de substâncias como o “Boa Noite, Cinderela”.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanha o caso, registrado como morte suspeita. A liberação do laudo do Instituto Médico Legal é aguardada para esclarecer as causas da morte e avançar na investigação.

‌



Assista em vídeo - Perito questiona o que aconteceu entre o desaparecimento e a morte de empresário em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!