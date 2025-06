Polícia investiga morte de empresário no Autódromo de Interlagos Cães farejadores auxiliam na busca por pertences de Adalberto Junior Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h59 ) twitter

Cães farejadores buscam por calças e tênis de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos

A polícia investiga a morte do empresário Adalberto Amarilho do Santo Júnior, encontrado morto no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Desaparecido desde sexta-feira (30), seu corpo foi descoberto na terça-feira (3) em um buraco de três metros de profundidade. No momento da descoberta, ele estava sem calças, tênis ou meias.

Cães farejadores estão sendo utilizados para localizar seus pertences pessoais. A perícia estima que a morte ocorreu entre 36 e 40 horas antes do corpo ser encontrado. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para verificar se Adalberto entrou no autódromo com seu carro e identificar possíveis suspeitos.

O evento de motocicletas em que Adalberto estava presente atraiu milhares de pessoas, levantando preocupações sobre segurança devido ao alto poder aquisitivo do público. A polícia investiga se a morte foi acidental ou homicídio. Não há ferimentos visíveis no corpo, mas uma mancha nas costas sugere que ele pode ter ficado deitado por algum tempo antes de ser colocado no buraco.

A família busca respostas enquanto as autoridades continuam coletando evidências e depoimentos para esclarecer as circunstâncias da morte.

